Блогер и журналист Руслан Коцаба, которого власти обвиняли в госизмене, но позже признали невиновным, получит Аахенского премию мира за "смелую борьбу за мир и диалог на Востоке Украины". Об этом пишет DW со ссылкой на представителей организации.

Кроме журналиста, премию получат две немецкие инициативы против хранения американского атомного оружия на авиабазе в Бюхель.

Коцаба был задержан Службой безопасности в начале февраля 2015 по подозрению в государственной измене. Ранее он критиковал проведения очередной волны мобилизации в Украине. 12 мая 2015 года Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и взыскал с него более четырех тысяч гривен за проведение экспертизы, однако в итоге оправдал по обвинению в государственной измене.

Между тем, в феврале дело Руслана Коцабы начнут рассматривать с самого начала.