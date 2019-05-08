Украинский музыкант, дидер группа "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук решил участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщают "Факты ICTV", ссылаясь на собственные источники.

По данным журналистов, 16 мая певец наконец объявит о своем походе в политику и представляет свою команду. Место и время время встречи пока неизвестны. Пресс-служба группы "Океан Эльзы" эту информацию не опровергает, но и не подтверждает.

По словам политолога Александра Антонюка, у Святослава Вакарчука есть шансы преодолеть необходимый для прохождения в парламент 5-процентный барьер поддержки электората.

"Учитывая, что в этой избирательной кампании будет доминировать эмоциональная, а не рациональная составляющая, шансы Вакарчука я бы не стал отвергать. В Украине уже сформировано электоральное ядро ​​либерального типа. Оно требует политической силы, новых лидеров, новых смыслов и содержаний, а также правильной новой коммуникации", - говорит политолог.

Эксперт напоминает, что успех Зеленского зависел от того, что политический истеблишмент Украины потерял доверие - не только доверие к Петру Порошенко, но и к Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Анатолию Гриценко и другим.

Политолог отмечает, что Вакарчук составит конкуренцию политикам и партиям с либеральными ценностями.

"Скорее всего, это будет электорат, который в 2014 году голосовал за "Самопомощь". На этих выборах, насколько мне известно, будет партия "Люди важны", но учитывая самого Вакарчука и его медийность, он популярнее, чем Максим Нефедов", - говорит Антонюк.

По мнению эксперта, Вакарчук может создать конкуренцию и для "Слуги народа", по крайней мере для либерального крыла ее электората.

Отмечается, что Святослав Вакачук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина - Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду, но уже через год сложил свои полномочия. "Вакарчук тогда сложил полномочия, потому что он себя не видел в политике и в тех разборках, которые были в парламенте. Прошло 10 лет, возможно, он уже дорос. По крайней мере, он четко понимает, куда он идет",- говорит эксперт.

По его мнению, чтобы нынешний поход в Раду стал более успешным, чем предыдущий, Вакарчуку нужны две составляющие - хорошая команда и четкая программа.

"Должна быть четкая артикуляция - с какими ценностями они пойдут, что они предлагают избирателю, кроме того, что это будет смена лиц, какая идеология, какое развитие экономики, какие приоритетные вопросы и как он видит развитие национальной безопасности.

Если он не сможет четко свои позиции назвать, он, возможно, и пройдет в парламент, но это будет одноразовый проект",- отмечает политолог.

Эксперт считает, что чем быстрее Вакарчук объявит о своей позиции, тем лучше.

"Сейчас не лучший период, чтобы перетягивать процесс. Надо правильно подобрать дату. Сегодня, например, День памяти, поэтому лучше это сделать после 10 числа. Можно в следующий понедельник, когда будет согласительный совет - люди будут наблюдать за политическими событиями и будут готовы слушать", - объясняет Антонюк.

Ранее "Страна" писала о том, что Вакарчук в унисон с Порошенко призвал голосовать в вышиванке.

Также мы сообщали, что Вакарчук предложил провести "демократический концерт" Океана Эльзы со сплошной фан-зоной.