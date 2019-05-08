В киевском аэропорту "Жуляны" 39-летний россиянин, которого украинские пограничники не пустили в страну, устроил скандал. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в YouTube.

Уточняется, что мужчина не смог указать цели своей поездки в Украину, поэтому его и не пропустили пограничники. В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, судя по виду, мужчина был пьян. Он не отреагировал на требование пограничников успокоиться и отойти на два шага назад, продолжил проявлять агрессию, а также "совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд".

В результате пограничники россиянина задержали и составили на него протокол. Мужчине запретили въезд в Украину на три года. После завершения всех процессуальных действий его принудительно выдворят в Россию.

Видео: YouTube/ Державна прикордонна служба України

Напомним, накануне Пасхи в Украину не пустили 225 человек. Из них - 32 россиян.

Также мы писали, что по состоянию на середину апреля, с начала 2019 года в Украину не пустили 2 600 россиян.