Президент Петр Порошенко, который 7 мая первый раз не явился на допрос в ГПУ, согласился дать свои показания.

Об этом информируют "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

"Вышли на контакт (из Администрации Президента - прим. ред.) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса", - сказал он. В то же время собеседник не уточнил, о каких датах идет речь.

Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся в конце 2016 года, и дать дополнительные показания по делу Майдана.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко не смог присутствовать на допросе по делам о преступлениях против евромайдановцев в Генеральную прокуратуру, куда он был вызван 6 мая, потому что в этот день утверждал новых членов Верховного суда.