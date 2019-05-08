В пятницу, 10 мая, Броварской суд может принять политически мотивированное решение и вернуть обратно в прокуратуру обвинительный акт по делу о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области, в ходе которой погибли 5 правоохранителей. Об этом Украинским новостям сообщил источник в прокуратуре.

"Под председательством судьи Броварского горрайонного суда Кичинской 10 мая состоится рассмотрение резонансного дела по обвинению должностных лиц Национальной полиции в умышленном убийстве 4 декабря 2016 года в Княжичах 4 полицейских, в ходе которого может быть принято политически мотивированное, заангажированное решение о возврате обвинительного акта прокурору", - сказал источник. Собеседник напомнил, что под председательством именно судьи Кичинской было принято решение об освобождении из-под стражи обвиняемых в терроризме депутата Верховной Рады Надежды Савченко и Владимира Рубана.

До этого в Печерском райсуде Киева назначили круглосуточный арест и ношение электронного браслета слежения двум подозреваемым по делу о стрельбе в Княжичах - старшему инспектору КОРДа Андрею Курте и экс-замначальника отдела криминальной полиции Шевченковского райотдела полиции Киева Роману Мариновскому.

При этом копам, подозреваемым по делу о бойне в Княжичах, грозит 15 лет тюрьмы и пожизненное.

В то же время, главный подозреваемый в бойне в Княжичах возглавил полицию города на Донбассе.