Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в своем микроблоге Twitter.

Джордж Кент заявил, что США и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ. "Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и подчеркнул, что Соединенные Штаты в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Украину, чтобы обсудить с представителями украинской власти двустороннее партнерство, реформы и российскую агрессию. Об этом сообщает посольство США в Украине.

Также мы сообщали, что глава МИД Канады сравнила Владимира Зеленского с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.