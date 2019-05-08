"Стране" стали известны подробности ДТП, которое произошло сегодня, 8 мая, с участием украинского певца Макса Барских. По нашей информации, сразу после аварии 29-летний артист был отправлен в одну из клиник Лос-Анджелеса (США).

"Скорость, на которой ехала вторая машина - была высокой, поэтому удар оказался очень сильным. Макс ехал в автомобиле один и был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас он на обследовании, есть подозрение на сотрясение мозга", - сообщил нам Александр Кажиян, директор артиста.

Также он пояснил, что участников ДТП было двое. Второй водитель не пострадал, отделался испугом. Макса Барских госпитализировали сразу после происшествия.

Автомобиль Барских после столкновения, фото: пресс-служба Макса Барских

Также "Страна" узнала, что 15 мая певец собирался посетить Каннский кинофестиваль в качестве гостя. Однако сейчас эта поездка под вопросом.

Напомним, на Макса Барских во время выступления в Москве напала фанатка.

Также мы писали, что украинский певец Макс Барских признан музыкантом года в России.