Президент России Владимир Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом РФ и командующего Черноморским флотом.

Соответствующий указ он зачитал 8 мая на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Медуза".

Так, на должность главнокомандующего ВМФ РФ назначен Николай Евменов. До этого он командовал Северным флотом. А Владимир Королев, занимавший этот пост, перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. Фото: ria.ru

На должность командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипова, а возглавлять Северный флот будет вице-адмирал Александр Моисеев, который был командующим Черноморским флотом.

Командующий Черноморским флотом России Игорь Осипов. Фото: ru.krymr.com

Осипов до того, как занять новую должность, был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил.

Как сообщала "Страна", украинский генерал Александр Сырский с начала мая назначен новым главнокомандующим ООС.

Еще в августе мы писали, что Черноморский флот РФ выводил на дежурство ударные корабли и авиацию для наблюдениями за учениями НАТО.