Путин сменил начальство Черноморского флота и ВМФ России
Президент России Владимир Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом РФ и командующего Черноморским флотом.
Соответствующий указ он зачитал 8 мая на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Медуза".
Так, на должность главнокомандующего ВМФ РФ назначен Николай Евменов. До этого он командовал Северным флотом. А Владимир Королев, занимавший этот пост, перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. Фото: ria.ru
На должность командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипова, а возглавлять Северный флот будет вице-адмирал Александр Моисеев, который был командующим Черноморским флотом.
Командующий Черноморским флотом России Игорь Осипов. Фото: ru.krymr.com
Осипов до того, как занять новую должность, был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил.
Как сообщала "Страна", украинский генерал Александр Сырский с начала мая назначен новым главнокомандующим ООС.
Еще в августе мы писали, что Черноморский флот РФ выводил на дежурство ударные корабли и авиацию для наблюдениями за учениями НАТО.