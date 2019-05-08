В среду, 8 мая, принц Гарри и Меган Маркл показали миру своего сына, который появился на свет 6 мая. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые на публике малыш появился в Виндзорском замке, где семья находилась с момента рождения ребенка.

"Это волшебно и удивительно. Он был нашей мечтой, поэтому это была особенная пара дней. У меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива. У него самый сладкий темперамент, он очень спокойный", - поделилась своими впечатлениями молодая мама Меган Маркл.

Имя ребенка пока что не оглашено, а на вопрос, на кого больше похож малыш, молодые родители отвечают, что пока что его внешность меняется очень быстро.

Скриншоты: Daily Mail

Напомним, в понедельник, 6 мая, герцогиня Сассексская Меган Маркл родила мальчика. Принц Гарри присутствовал на родах.

Также мы писали, что Гарри и Меган Маркл нарушат королевскую традицию и отметят рождение малыша в приватной обстановке.