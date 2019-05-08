В Вене на площади Шварценберг неизвестные облили красной краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии, который довольно уже не первый раз становится объектом надругательства. Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что утром украинская делегация пришла к памятнику, чтобы возложить цветы по случаю Дня памяти и примирения, и увидела, что красной краской залит бетонный блок у подножия мемориала.

Напомним, в апреле неизвестные облили пьедестал этого самого памятника черной краской. После этого правоохранители пообещали установить на площади Шварценберг две камеры видеонаблюдения и усилить охрану монумента к 9 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что вандалы сожгли памятные таблички и цветы на Куликовом поле в Одессе.

Также мы сообщали, что под Черкассами вандалы расстреляли памятник гетману Сагайдачному.