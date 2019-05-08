Украинская биатлонистка Мария Кручова вышла замуж за лидера сборной России по биатлону и завершила спортивную карьеру. Об этом сообщилгосударственный тренер сборной РФ Евгений Колупаев.

По словам функционера спортсменка решила сосредоточиться на личной жизни и вскоре выходит замуж. В состав сборной Украины для подготовки к следующему сезону тернопольская биатлонистка не включена. Избранником Кручовой стал Александр Логинов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира минувшего сезона.

СМИ пишут, что украинка уже расписалась с Логиновым в Саратове. Свадьба пары состоится 12 мая в Тернополе.

Мария Кручова. Фото: obozrevatel.com

Наивысшим достижением в карьере 24-летней биатлонистки является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году. В этом году Кручова также дебютировала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, где заняла 73-е место в спринте.

Александр Логинов уже был женат. В 2014 году он расписался с саратовской биатлонисткой Маргаритой Яростовой, в которой до этого встречался несколько лет. Однако после этого в карьере Александра начались серьезные проблемы из-за допинга, и в 2016 году пара рассталась. Но Александр вернулся в спорт в ноябре 2016 года и вновь стал побеждать.

Мария Кручова и Александр Логинов. Фото: instagram.com

Напомним, что на Чемпионате мира по биатлону украинки завоевали бронзу.

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