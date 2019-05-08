Журналист Роман Реведжук вместе блогером, активно поддерживающим действующего президента Петра Порошенко, основали новую общественно-политическую платформу под названием "Движение 25%". Об этом рассказал сам Реведжук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, эта платформа подготовит "новые кадры" для разных политических партий, в том числе для команды Петра Порошенко.

Как сообщил Реведжук, платформа готовится не под выборы и в настоящее время уже насчитывает две тысячи членов.

Кроме того, членом правления движения является блогер-порохобот Мирослав Олешко. Он тоже заверил, что организацию не создают под парламентские выборы. По его словам, она мобилизует специалистов из разных сфер для создания кадрового резерва государственной службы.

"Движение 25%" намерено создать региональные представительства, запустить открытый офис для тренингов и встреч единомышленников", - говорит Олешко, добавив, что одним из направлений деятельности платформы станет контроль власти, расходования ею средств.

Отметим, что 25% имеют сакральный смысл в среде ярых сторонников Порошенко. Именно таким был, по их мнению (на самом деле - 24,45%) процент проголосовавших за действующего президента во втором туре выборов.

Ранее сообщалось, что порохоботы резко поменяли риторику после разгрома Порошенко.