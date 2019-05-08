Место Евгения Енина, который 25 апреля уволился по собственному желанию с должности заместителя генпрокурора, может занять Сергей Кизь. Об этом сообщил источник "Страны" в ГПУ.

Сергей Кизь является начальником Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины.

По данным наших источников, Кизь крайне лояльный к руководству ГПУ и приближенный к Юрию Луценко человек. Заняв должность его зама, он будет полностью подчиняться его требованиям. Существует версия, что сейчас генпрокурор ведет закулисные переговоры с командой нового президента. В случае согласия на его увольнение со стороны Верховной Рады Луценко хочет назначить и.о. генерального прокурора Сергея Кизя - как человека нового в верхушке органа и в тоже время профессионала своего дела. В свою очередь, сам Луценко получит возможность осуществлять воздействие на прокуратуру и быть в курсе направления вектора уголовных дел.

Отметим, ранее мы писали, что в 2015 году Сергей Кизь стал заместителем начальника управления по расследованию особо важных дел — начальником четвертого отдела по расследованию уголовных дел Главного следственного управления ГПУ. Кизь вел знаменитое дело о взятке нардепа Игоря Мосийчука.

В ноябре 2015 года он провел совместную пресс-конференцию с генпрокурором Виктором Шокиным, посвященную расследованию преступлений, совершенных депутатом-радикалом. Именно Кизь показал видеозапись с допросом Мосийчука, на котором тот признает свою вину.

Сергей Кизь. Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, 25 апреля заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил об отставке. Он сообщил, что его уход с должности связан, в том числе, с политизацией расследования уголовного дела беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

В этот же день его заявление об увольнении по собственному желанию подписал генпрокурор Юрий Луценко.