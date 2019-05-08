На заседании Кабинета министров Украины 8 мая одобрили проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться в третье воскресенье июня. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что данное решение принято для создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей.

Ожидается, что реализация документа будет содействовать популяризации семейного образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства. Отметим, что в 2019 году День отца отметят 16 июня.

Напомним, с 2000 года в Украине во второе воскресенье мая отмечают День матери. В этом году он выпадает на 12 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что принц Гарри стал отцом, 6 мая Меган Маркл родила ему сына.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп запутался в предках и заявил, что его отец родился в Германии.