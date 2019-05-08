Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, покончившего с собой в марте, выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сочетание которых могло привести к смерти. Об этом сообщает The Sun.

Лекарственное средство кодеин является алкалоидом опиума и также обладает наркотическим эффектом. Плюс к этому, когда кокаин и алкоголь попадают в организм, они на самом деле реагируют друг с другом и образуют третье вещество, называемое кокаэтилен. Он также невероятно токсичен для печени и может быть причиной сердечных приступов, даже в очень маленьких дозах.

Кстати, екоронер Кэролайн Бизли-Мюррэй, занимающаяся делом Флинта, заявила, что склоняется к версии самоубийства, однако подчеркнула, что у нее нет доказательств, позволяющих точно установить причину гибели музыканта. Друзьям и родственникам Флинта до сих пор тяжело принять тот факт, что музыкант покончил с собой. Они посоветовали всем, кто борется с депрессией, зависимостью или последствиями самоубийства "не мучаться молча".

Напомним, тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в Англии. Фронтмен The Prodigy повесился. Музыкант покончил с собой на 50-м году жизни. Кстати, перед самоубийством он умолял жену вернуться.

Также мы писали о том, что группа The Prodigy отменила все свои концерты и гастроли после смерти Флинта.