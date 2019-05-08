В так называемом "госкомрегистре" Крыма заявили, что признают права жены избранного президента Владимира Зеленского Елены на элитную квартиру в Ливадии. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-службу "Госкомитета Крыма".

"Обращений не было. Судя по ее декларации, если она ее указала, значит, она ею владеет. А действительно ли зарегистрированы у нее права, в наших базах нет возможности посмотреть, доступ к такой информации есть только у определенного круга лиц", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что все права собственности еще со времен перед аннексией действительны. "Да, они признаются действительными бессрочно. И перерегистрировать их необходимости нет", - отметили в "госкомрегистре".

Отметим, ранее о том, что у избранного президента Украины есть недвижимость в Крыму, сообщил Reuters.

Жена Зеленского Елена в 2013 году купила элитную квартиру у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Александра Буряка в жилом комплексе "Император" в Ливадии на побережье Черного моря.

Ранее в аннексированном Крыму говорили, что жена Зеленского не переоформляла квартиру в Ливадии по законам России.