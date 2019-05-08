Кабинет министров Украины на сегогдняшнем заседании одобрил проект соглашения с правительством Содружества Доминики (остров на границе Карибского моря и Атлантического океана) об отмене визовых требований на срок пребывания до 90 дней. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На подписание соответствующего соглашения уполномочена посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

Положения проекта соглашения предусматривают, что граждане государств сторон соглашения въезжают, пребывают, пересекают территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дне.

В то же время, предусмотрено, что если граждане государств-подписантов намерены въехать на срок более 90 дней, не зависимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

Отметим, что авиабилеты в Содружество Доминики стоят не менее 1000 долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что в ЕС не видят причин отмены безвиза для украинцев.

Также мы сообщали, что Украина пригрозила отменить безвиз с Израилем.