Во вторник, 7 мая, Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру отменить розыск бывшего заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника. Об этом сообщила адвокат Калетника Ирина Залюбовская в своем Facebook.

"Суд отменил розыск Калетника, бывшего первого заместителя председателя ВР. Суд установил незаконность действий Генеральной прокуратуры Украины и в очередной раз признал, что уголовное производство по так называемым законам 16 января является политическим преследованием", - написала она.

Также Залюбовская напомнила, что 2 апреля Печерский суд обязал Государственное бюрорасследований начать уголовное производство против прокуроров ГПУ, "которые, превышая служебные полномочия и не выполняя судебные решения, осуществляли незаконное уголовное преследования Игоря Калетника на протяжении 5 лет".

Напомним, что Игоря Калетника объявили в розыск вместе с еще одним экс-нардепом Владимиром Олейником 5 декабря 2014 года. В ГПУ утверждали, что оба они 16 января 2014 года, заранее подготовив протоколы заседания счетной комиссии и, отметив в них результаты еще не проведенного голосования, "организовали заведомо незаконный процесс голосования в Верховной Раде Украины за девять законов, которые существенно ограничивали конституционные права и свободы граждан и в дальнейшем получили название "диктаторских".

Скриншот: Facebook/ Iryna Zalyubovska

Игорь Колетник. Фото: Багнет

Напомним, Интерпол прекратил розыск экс-главы АП Андрея Клюева.

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