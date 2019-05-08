Кабмин подготовит перечень должностных лиц Российской Федерации, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов на неподконтрольной территории Донбасса, к которым должны быть применены персональные санкции. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш журналистам после заседания Кабмина в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к действиям по давлению и принуждению граждан к получению таких документов. Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - сказал Черныш.

Он отметил, что на заседании в среду правительство, как и намеревалось, приняло решение о признании незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Российской Федерацией гражданам Украины на неподконтрольных территориях Донбасса. По его словам, одно из решений, в частности, предусматривает, что Кабмин Украины будет реагировать на незаконную и противоправную выдачу паспортов РФ.

Второе решение утверждает перечень пунктов по выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий, документы которых будут признаваться недействительными с даты вступления в силу решения РФ об упрощенной системе выдачи таких документов. В настоящее время к таким относятся два российских населенных пункта: село Покровское и Новошахтинск Ростовской области РФ.

Кроме того, добавил Черныш, Кабмин Украины принял решение обратиться через МИД страны к государствам мира с призывом также признать недействительными подобные "фейковые" документы. "Ряд экспертов на данный момент готовит изменения для обсуждения и дальнейшего внесения в закон Украины о гражданстве, но о них мы будем говорить чуть позже", - добавил он.

Напомним, что жителей Донбасса с российскими паспортами обещают лишить украинских пенсий.

Также мы писали о том, что Кабмин признает недействительными паспорта РФ для жителей Донбасса.