В зоне боевых действий на востоке Украины в среду, 8 мая, боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня, сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации разведения сил и средств на линии разграничения (УС СЦКК). Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети.

"По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10:00 08.05.2019 от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИнобороны сообщили о повышении зарплат военным в зоне ООС.

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