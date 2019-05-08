Украинский певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram, сопроводив ее снимком разбитого автомобиля.

Автомобиль артиста (cудя по всему, это Chevrolet Camaro - прим. ред.) серьезно пострадал в результате аварии, однако сам певец остался невредим.

"Со мной все хорошо, не переживайте. Забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь!" - написал Барских в комментарии к фото.

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии ранили ножом украинского актера.

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