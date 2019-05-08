В четверг, 9 мая, 16600 полицейских будут обеспечивать в Украине общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Все подразделения министерства внутренних дел с 8 мая работают в усиленном режиме, который завершится только лишь после всех мероприятий 9 мая. К охране общественного порядка и несения службы подразделениями МВД будет привлечено 16600 полицейских, 2300 национальных гвардейцев, 7000 спасателей, 2000 единиц спецтехники и в усиленном режиме будут работать 6000 пограничников.

Что касается Киева, на сегодня в КГГА поступило пять заявок на проведение мероприятий 9 мая. Запланировано несколько маршей и возложение цветов, заявлено 10 000 участников мероприятий. Безопасность будут обеспечивать около 2 тысяч полицейских. В связи с этим в центре Киева будут усилены меры безопасности, полиция будет проводить фильтрационные мероприятия. Усиление будет там, где будет наибольшее скопление людей: на Арсенальной площади, ул. Ивана Мазепы, у пакра Вечной Славы, Софийской площади, Европейской площади, Майдане Независимости.

Напомним, пограничники взяли границу с Россией под усиленный контроль накануне Дня победы.

Также мы писали, что на День Победы в Киеве с 05:00 перекроют движение возле Парка Вечной Славы.