В среду, 8 мая, станет известен соперник Ливерпуля в финале Лиги чемпионов. В Голландии битву за вторую путевку в финал поведут Аякс и Тоттенхэм (первая встреча в Лондоне завершилась со счетом 0:1 - Прим.Ред.).

В Украине эту игру в прямом эфире покажет канал Футбол 2. Начало трансляции в 21.50.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2018/2019 пройдет 1 июня в Испании, на мадридском стадионе "Метрополитано".

А пока англичане и голландцы готовятся к решающей битве, Ливерпуль купается в лучах славы после того как вчера, 7 мая, совершил невероятный камбэк и разгромил Барселону на "Энфилде" со счетом 4:0 (первую игру парни Юргена Клоппа проиграли каталонцам со счетом 3:0 - Прим.Ред.).

Примечательно, что Ливерпуль стал третьей командой в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, которая пробилась в финал после поражения в первом поединке с разницей в три гола или больше.

Первым такое чудо удалось Панатинаикосу, который в сезоне 1970/71 оставил за бортом Кубка европейских чемпионов Црвену Звезду (1:4, 3:0). Затем, в 1986 году, невероятное сотворила Барселона - соперником "сине-гранатовых" был Гетеборг (0:3, 3:0, 5:4 по пенальти).

Тренер каталонцев Эрнесто Вальверде на послематчевой пресс-конференции вчера честно признал, что по его команде мерсисайдцы просто прошлись катком.