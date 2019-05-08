В соцсетях обсуждают состояние так называемого "нового" поезда "Укрзализныци", который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу.

Так, пользователь Facebook Екатерина Золотарева говорит, что это единственный поезд, ходящий из Волыни в Одессу, и на нем возят детей в лагеря и санатории. Она назвала этот поезд "скотовозом", и десятки людей в комментариях подтвердили, что состояние пассажирского состава далеко от идеального.

"И вот в каком он виде. Эти фотографии делала моя мама позавчера. Говорит, в прошлый раз (месяц назад) брала купе (в этот раз не успела) - оно точно такое же, только туалет чуть получше", - пишет она и публикует соответствующие фото поезда.

Фото: facebook.com/binodovna

Она отмечает, что помимо дряхлости и ветхости, внутри поезда невероятно грязно. "Там еще и окна каким-то средством затонированы типа клея ПВА, это чтоб народ по полной ощущал себя как на нарах, а не в поезде, и не смотрел в окно? Или зачем?)" - добавила она.

Ранее "Страна" рассказывала, что "Укрзализныця" запускает беспересадочные вагоны Днепр - Перемышль.

Также мы информировали, что сотрудники Укрзализныци собирают пикет под зданием Кабмина.