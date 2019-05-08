Украинцев, которые получат российские паспорта на неподконтрольной Украине территории Донбасса, могут лишить социальных выплат и пенсий. Об этих планах после признания Кабмином недействительными таких документов написала Ирина Фриз.

Так, министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что на данный момент уже инициирована работа по рассмотрению возможности лишения таких граждан социальных выплат.

"...Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала Фриз.

Скриншот: Facebook/ Ірина Фріз / Iryna Friz

Напомним, украинские власти грозят вычислить поименно получателей паспортов РФ и аннулировать их документы, выданные Украиной.

Также мы писали, что у Путина отреагировали на планы Киева не признавать паспорта РФ для Донбасса. Россия продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.