В России скончался известный композитор Евгений Крылатов - автор таких советских хитов, как "Крылатые качели", "Колыбельная медведицы", "Лесной олень", "Прекрасное далеко", "Три белых коня". О смерти 85-летнего композитора сообщила его дочь Мария Крылатова, передает ТАСС .

Уточняется, что Евгений Крылатов скончался в больнице. Причиной его смерти стала двусторонняя пневмония. Место и дата церемонии прощания будут объявлены позднее.

Известно, что будущий композиор родился в Свердловской области 23 февраля 1934 года. Учился в музыкальной школе в пригороде Перми, Пермском музыкальном училище, а затем в Московской консерватории сразу на двух факультетах - по классу сочинения и по классу фортепиано.

Евгений Крылатов также известен, как автор музыки к популярным кинофильмам "Ищу человека", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "Чародеи", "Дети понедельника", "Лиловый шар", мультипликационной трилогии "Простоквашино", анимационным лентам "Дед Мороз и лето" и "Умка".

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