Россия продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", - сказал Песков.

Напомним, сегодня ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, Кабмин признает недействительными.

"Сегодня мы примем решение о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал Гройсман.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.