Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд видит много общего между новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и канадским премьер-министром Джастином Трюдо, который накануне заявил, что с нетерпением ждет начала работы с новым президентоим Украины. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сказала она в ходе встречи.

Фриланд подчеркнула, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. "Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - добавила министр.

Фриланд заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене. Она также отметила, что в некоторых сферах Канада может брать пример с Украины, в частности это касается системы электронных деклараций.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы борьбы с коррупцией. "Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сообщил Зеленский. По его словам, для этого необходимо сделать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками."Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил он.

Зеленский и Фриланд также обсудили "минский формат" урегулирования конфликта на востоке Украины. "У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", - сказал новоизбранный президент.

Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский назвал имена чиновников, которые должны остаться при Зеленском.

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