Путин поздравил с Днем победы всех украинцев, кроме Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, как и в прошлом году, поздравил украинцев и другие народы с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Кремля.
Поздравления адресованы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народам Грузии и Украины.
Ни действующий президент Украины Петр Порошенко, ни новоизбранный Владимир Зеленский в сообщении не упоминаются. Также из него исключен президент Грузии.
Напомним, иностранные лидеры не приедут в Москву на День Победы. В Кремле заявили, что их не звали.
Также мы писали, что пограничники взяли границу с Россией под усиленный контроль накануне Дня победы.
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