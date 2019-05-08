Президент РФ Владимир Путин, как и в прошлом году, поздравил украинцев и другие народы с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Кремля.

Поздравления адресованы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народам Грузии и Украины.

Ни действующий президент Украины Петр Порошенко, ни новоизбранный Владимир Зеленский в сообщении не упоминаются. Также из него исключен президент Грузии.

Напомним, иностранные лидеры не приедут в Москву на День Победы. В Кремле заявили, что их не звали.

Также мы писали, что пограничники взяли границу с Россией под усиленный контроль накануне Дня победы.