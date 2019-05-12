12 мая в Украине отмечают День матери. Он не имеет фиксированной даты и выпадает на второе воскресенье мая. Для нашей страны это относительно новый праздник, которому не более 10 лет. Он пришел из США и, несмотря на то, что не имеет статус официального, полюбился украинцам, ведь это лишний повод поздравить своих мам и порадовать их сюрпризами.

История праздника

У даты есть конкретный автор - американка Анна Джервис, которая в 1910 году добилась того, что для почитания матерей выделили отдельную дату. До Украины традиция дошла в 1930 году. Тогда День матери отметили во Львове, но затем она прервалась. А возобновилась уже после обретения независимости. И распространилась, начиная, с западных областей страны.

В 1999 году указом президента День матери в Украине утвердили отмечать во второе воскресенье мая, вместе со всем миром.

Интересно, что в этом году День матери, 12 мая, совпал с православным Днем жен-мироносиц. Он посвящен женщинам, которые пришли к гробу Христа с благовониями и миром, чтобы, по традиции, умастить его тело.

В День матери самые популярные подарки - это цветы и конфеты. Но для многих более ценно - проведенное время, прогулка вместе с детьми, посиделки в любимом кафе, домашний обед, особенно, если дети уже разъехались.

Открытки и поздравления с днем Матери

День матери - лишний повод порадовать своих матерей, жен, бабушек. Напомнить о том, как много они значат для вас, можно в поздравлении.

Мамочка, поздравляю тебя, с Днем матери. Спасибо тебе за всю любовь и заботу. Желаю тебе быть здоровой и счастливой.

С весенним праздником тебя,

Пусть медленней идут года.

И пусть в душе цветут цветы

В честь красоты и доброты.

День Матери - радостный праздник. Поздравляем себя с тем, что ты у нас есть! Спасибо тебе за любовь, тепло и заботу. Ты самая лучшая мама в мире.

Мамочка, поздравляю тебя с твоим днем. Пусть сбываются все твои мечты, а моя уже сбылась, ведь у меня есть такая замечательная ты. Будь здоровой, радостной и любимой.

Пусть в доме всегда будут цветы

От мужа, внуков и любимых.

Пусть в жизни будет больше доброты

веселья, дней неповторимых.

Мамочка, желаю тебе счастья,

Пусть солнце твой пусть освещает.

Будь молода и прекрасна

С Днем матери тебя поздравляю.