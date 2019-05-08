На заседании в среду, 8 мая, Кабинет министров Украины назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы. Об этом сообщает 112.ua.

Отметим, что решение о назначении Верланова утвердили в Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на заседании во вторник, 23 апреля. По итогам конкурса он набрал 16,45 баллов, второе место занял заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов с 13,54 баллами. Также в конкурсе принимал участие исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко.

Между тем, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров пытался запретить Кабмину через суд принимать решения относительно назначения главы ГНС. В свою очередь, Окружной админсуд Киева заявлял, что оценивает правовые основания для этого, однако о решении суда остановить этот процесс не сообщалось.

Сергей Верланов. Фото: ukranews.com

Напомним, до конца апреля Украина, согласно договоренностям с МВФ, должна была разделить ГФС на две самостоятельных структуры - налоговую и таможенную.

"Страна" описывала, как проходил конкурс на должность глав налоговой и таможенной служб.