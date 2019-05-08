В эту субботу, 11 мая, в матче 28 тура УПЛ донецкий Шахтер примет на своем поле Александрию. Это будет игра первой и третьей команды нашего чемпионата. Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился известный украинский специалист, автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко, как передает Segodnya.

"Мы прекрасно понимаем, что обе команды решили свои турнирные задачи. Александрия - третья, Шахтер - однозначно первый. Это даже не обсуждается, - говорит Иван Гецко. - Вряд ли нас ждут какие-то интриги в концовке чемпионате, этого не произойдет. И тем не менее будет очень интересная игра. У Александрии из-за травм вылетели три защитника, поэтому есть возможность проверить ближайший резерв, дать возможность сыграть молодежи. Давить на результат ничего не будет. Шахтер также сможет проверить новобранцев, дать им игровое время. Я думаю, игра получится зрелищной и порадует болельщиков. Будут амбиции, будет борьба, будет накал".

- Не откладывать интригу на матч с Динамо и досрочно выиграть чемпионство - насколько сильно футболисты Шахтера будут мотивированы быстрее завоевать титул?

- Мотивация у них одна - играть с любой командой на победу. Плюс это дополнительные премиальные. Также игроки должны понимать, что в этом матче пишется история. Та рекордная беспроигрышная серия, которая уже составляет 24 матча... Шахтер захочет ее продлить. Поэтому, с точки зрения околофутбольных баталий, эта игра также будет важна. Также возможность досрочно оформить чемпионство имеет особое значение. Заря в матче с Динамо будет однозначно стремиться взять очки. Это вопрос амбиций, ведь команда накануне проиграла Мариуполю. Мы видим, что луганчан лихорадит, все думали, что после победы над Александрией их прорвет, но последовала грубейшая осечка с Мариуполем. И в случае проигрыша киевскому Динамо, Заря рискует потерять и четвертое место. Это также немаловажно.

- Будет ли Шахтер"пытаться добыть результат "малой кровью", возможно, согласившись где-то на ничью, чтобы поберечь силы на финал Кубка Украины, который пройдет уже 15 мая?

- Я боюсь другого, чтобы не дай Бог, Шахтер не подумал, что он уже взял и чемпионат, и кубок. Это будет их самая большая ошибка. Потому что Ингулец - это команда, которой нечего терять. Она может только найти и приобрести. Игроков никто не станет ругать, если они уступят Шахтеру. Все понимают, что команда прошла тяжелый путь в финал. И собраться, настроится на один матч может любая команда. Поэтому малейшая недооценка соперника - и уже может быть интрига. Безусловно, болельщики хотели бы ее увидеть, но с другой стороны, мы все понимаем уровень команд, а у "горняков" он в разы выше, и это имеет большое значение.