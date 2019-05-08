В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в западных регионах Украины наконец прекратятся дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся, наконец-то можно будет убедиться, что солнце о нас не забыло.

На остальной территории Украины - восток, большая часть центральных областей и юга - пройдут дожди, местами с грозами. Ветер будет с северо-запада, порывистый", - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха повысится и в течение дня составит относительно комфортные +14...+18 градусов, а на востоке и севере до +20 градусов. Ночью ожидается +5...+9 градусов, на востоке +7...+13 градусов. В западных областях ночью холоднее, +1...+5 градусов, местами - заморозки 0...-3 градуса.

В Киеве 9 мая прояснится, появится солнце, потеплеет. К вечеру увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет +15...+18 градусов. К концу недели в столице уже так и будет, тепло, но перспективы быть солнечным есть, разве что, у ближайшего воскресенья, потому что 10 и 11 мая будут преимущественно влажными, с периодическими дождями.

"Это как-то так символично, что в самую прекрасную пору года мы вспоминаем о самых страшных и болезненных днях. Чтобы мы, находясь в этом земном раю, ценили его и вместе делали все для того, чтобы не допустить подобного ада, о котором сегодня вспоминаем. И никогда не забывать и не обесценивать вечную жизнь наших павших героев уже в этой современной войне. Никогда снова", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, сегодня, 8 мая, во Львове ночью похолодает до +2, в Киеве сухо, в Харькове - теплые майские грозы.

Также мы писали, что синоптик предупредила о наступлении циклона, который несет в Украину мокрый снег и холодяку.