Иран отказывается от некоторых обязательств, прописанных в международном ядерном соглашении 2015 года, из которого год назад вышли США.

Такое решение принял Совет национальной безопасности Ирана, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство IRNA.

В частности, в заявлении совета указывается, что Иран на 60 дней прекращает соблюдать обязательства по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

"Странам-подписантам будет дано 60 дней для выполнения своих обязательств, особенно в банковской сфере и сфере нефтяных месторождений. Между тем, если они не выполнят требования Ирана, Исламская Республика Иран прекратит соблюдение норм по обогащению урана и мер по модернизации реактора на тяжелой воде Арак", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что США после выхода из соглашения "неоднократно вводили односторонние и незаконные санкции".

Ранее "Страна" писала, что США и КНДР не смогли создать общую рабочую группу по ядерному разоружению.