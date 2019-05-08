Сегодня на заседании Кабмина решили признать недействительными паспорта, заявления на получение которых начала принимать Россия от жителей "ЛДНР".

Также правительство обратилось к иностранным государствам с призывом не признавать эти "фейковые" документы.

"Сегодня мы примем решение о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Страна" разобралась, как правительство будет определять такие паспорта и чем это грозит их владельцам.

Больше ударит по крымчанам

Со слов Гройсмана, недействительными станут паспорта РФ, выданные на территории Украины.

Однако собственно выдача паспортов и происходит в Ростовской области, а не в Донецке или Луганске. Там только принимаются документы - да и то, формально российские органы власти не имеют к этому отношения.

Но даже если паспорта начнут вдруг раздаваться "с доставкой на дом" - украинская власть этого скорее всего никак системно не отследит.

Исключение составляет Крым. Там паспорта выдавали в 2014 году прямо по месту жительства. То есть по сути Киев хочет признать фейковыми все паспорта РФ, выданные крымчанам. Их отследить проще - там указано место выдачи в Крыму.

При этом жители полуострова не ездят в Украину по российским паспортам. Для этого у них есть украинские документы. И это, кстати, главный вопрос к любым попыткам вычислить получателей российского паспорта - закон о гражданстве РФ не требует отказа от гражданства Украины.

С "ЛДНР" будет посложнее

Кабмин не указывает, паспорта какой именно категории российских граждан не будут признаны. Но это имеет огромное значение. Ведь это позволяет определить, какой паспорт "фейковый", а какой нет.

Отбор по дате выдачи паспорта и по его региону (например, после указа Путина и в Ростовской области) - далеко не гарантирует, что речь идет о жителе "ЛДНР".

Поток выдачи паспортов в Ростовской области - внутренних и заграничных, как и в любом другом регионе РФ, достаточно большой.

А с 1 января 2018 года россияне при въезде в Украину должны предоставлять заграничный биометрический паспорт. И тут категория граждан, которых планирует не пускать украинская власть, размывается донельзя.

Теоретически на заметку властей Украины могут попасть те россияне, у которых в загранпаспорте место рождения - города "ЛДНР". Но эта категория очень широкая по той причине, миграция могла произойти еще в годы СССР. А некоторые уроженцы Донбасса приняли гражданство РФ не на основании указа Путина, а значительно раньше. Их, выходит, также не будут пускать в страну. Или все-таки будут?

Здесь же, кстати, есть один интересный момент. Гражданин РФ, получающий загранпаспорт, имеет право в месте рождения указать не конкретный город - Донецк / USSR, а без расшифровки - Украинская ССР / USSR. Что еще больше усложнит Украине задачу.

Конечно, можно признавать фейковыми те паспорта, которые обладают всеми указанными признаками и выданы после указа Путина. Но это не значит, что его владелец из "ЛДНР". Ведь паспорт могли обновить по утере или после брака/развода со сменой фамилии.

То есть, если украинские пограничники решат не пускать в страну россиян по одному из этих признаков или по всем сразу, тогда в страну могут не попасть многие россияне, которые вообще не имеют никакого отношения к "ЛДНР" и даже никогда там не были.

Как же отследить российский паспорт?

Единственный более-менее надежный способ понять, что человек получил российский паспорт по резонансному указу Путина - это сличить его с украинской базой паспортов.

И при нахождении совпадений по ФИО, году, месту рождения, месту и дате выдачи (Ростовская область, после апрельского указа Путина) - делать соответствующие выводы.

Тем более, что с 2018 года россияне должны въезжать в Украину по особому порядку, заполняя заранее специальную анкету от СБУ. И уже на этом этапе от них можно получить интересующие Киев сведения.

Но это, повторимся, возможно, если жители "ЛДНР", получившие российский паспорт по указу Путина, решат въехать в Украину именно по нему, а не по внутреннему паспорту Украины. А, как показывает пример Крыма, как правило по внутреннему украинскому паспорту все и въезжают.

Конец ответственности за двойное гражданство

Решение Кабмина имеет еще одно неожиданное для самой Украины последствие.

Изначально украинские власти педалировали момент, что жители "ЛДНР", которые получат паспорт РФ, будут обвиняться в двойном гражданстве. И могут быть лишены в Украине как паспорта, так и социальных выплат.

То, что эти угрозы, не имеющие ничего общего с законом, "Страна" разбирала здесь. Никаких санкций за второе гражданство в Украине юридически не предусмотрено. Хотя нардепы радикального толка уже грозятся такие законы принять.

Но решение Кабмина резко усложняет это положение дел.

Если у Гройсмана считают российские паспорта, выданные Донбассу, отрезком цветной бумаги, то вопрос снимается сам собой. Если документ не признан, то нет и второго гражданства, а значит - и каких-либо санкций за его оформление.

То есть по сути Украина не признает у дончан второго гражданства - а значит, будет обязана исполнять перед ними все социальные обязательства.

Будут ли жители "ЛДНР" получать визы в России?

Еще один важный момент касается обращения Кабмина к странам мира не призвать паспорта жителей "ЛДНР".

"Страна" уже подробно рассказывала об этом здесь. Вкратце повторим: иностранные государства могут не призвать только заграничные паспорта граждан. На практике все чаще это реализуется в отказе в визе. Это уже было реализовано в крымчанами. Однако с доначнами такое вряд ли пройдет.

Когда россиянин подает документы на визу, он прилагает ксерокопию внутреннего паспорта с пропиской. Отказывали иностранные государства как раз тем, у кого крымская прописка. То есть отказ был именно по месту регистрации на аннексированной территории, а не месту рождения там же.

В случае с паспортами РФ для жителей Донбасса фактора прописки не будет. Она будет любой российской, где сможет прописаться человек - но не донецкой (Донецк де-юре это не территория РФ).

При этом не выдавать визы новоявленным россиянам из Донецкой и Луганской областей иностранцы теоретически, конечно, смогут. Но вряд ли будут делать это массово. Дело в том, что здесь они могут нарушить важную демократическую норму - ущемление прав человека по месту рождения, которая по строгости приравнивается к ущемлению по половому признаку, расе, цвету кожи или вероисповеданию.

Дело в том, что дончане будут получать паспорта на международно признанной территории РФ. Что не запрещено никакими интернациональными нормами - каждая страна имеет право выдавать свои паспорта, кому считает нужным, если делает это у себя и по своим законам.

Россиянин, который родился в Донецкой области и стал гражданином РФ, сможет элементарно подтвердить ущемление своих прав и свобод в европейских и мировых судебных инстанциях. Иностранным государствам хорошо это известно, поэтому они вряд ли будут напрашиваться на вал изначально проигрышных для себя исков - в угоду украинской власти.