Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал заявление своего заместителя Евгения Енина об увольнении по собственному желанию. Об этом со ссылкой на источники в ГПУ пишут "Украинские Новости".

Сообщается, что 25 апреля, в день, когда Енин сообщил о своей отставке, Совет прокуроров провел заседание и принял решение рекомендовать Луценко уволить Енина по собственному желанию. В тот же день Луценко подписал приказ о его увольнении.

Евгений Енин. Фото: Ukranews.com

Напомним, ранее Евгений Енин заявил, что его уход с должности связан, в том числе, с политизацией расследования уголовного дела беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Также мы писали, что команда Владимира Зеленского, который сразу после выборов уже проанонсировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко, полагает, что место главы ГПУ может занять активист.