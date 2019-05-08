Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд в Украину, все же побывал на территории нашей страны и похвастался этим в соцсети. По словам артиста, находясь в Молдавии, он пересек границу с Украиной, которая проходит по рапсовому полю.

"Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины!" - написал в соцсети Мерзликин. На видео он также посетовал, что после пробежки по рапсовому полю придется стирать джинсы.

Фото: instagram.com

За пересечение государственной границы Мерзликину может грозить штраф в размере около 2000 долларов или лишение свободы на срок до двух лет, передает РИА Новости.



"Если будет установлено, что он нарушил государственную границу, то актер будет наказан в соответствии с 362-й статьей Уголовного кодекса Молдавии, касающейся незаконного перехода госграницы. Эта статья предусматривает выплату штрафа в размере до 750 условных единиц (около 2000 долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет", - сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.

Напомним, в сентябре 2017 года Андрей Мерзликин и ряд других российских артистов были внесены в "черный список" невъездных в Украину.

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