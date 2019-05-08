С 1 мая заработная плата укринских военных Операции объединенных сил вырастет на 1 тысячу гривен, а те бойцы, находятся на линии соприкосновения будут получать на 5 тысяч гривен больше. Как сообщает прес-служба Минобороны, соответствующий указ подписал министр обороны Степан Полторак.

"Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в Операции объединенных сил, будет составлять на первой линии - 27,3 тысячи гривен, в других районах проведения операции – 16,8 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Командир взвода на первой линии с 1 мая будет получать от 31,1 тысячи гривен, в других районах - от 20,6 тысячи гривен, командир батальона на первой линии - от 35,5 тысячи гривен, в других районах – от 25 тысяч гривен.

"Командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42 тысячи гривен, а в других районах проведения операции - 31,5 тысячи гривен", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что повышение происходит "в плановом порядке" в пределах средств, выделенных в госбюджете на содержание Вооруженных сил.

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко заявила, что хочет занять пост главы Минобороны или МИД при Зеленском.

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