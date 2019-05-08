В Киевской городской администрации опровергли информацию о якобы швейцарском проекте пешеходно-велосипедного моста, который соединит между собой киевские парки "Крещатый" и "Владимирская горка" (так называемый мост Кличко). Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Он сообщил, что разработку проекта мостового перехода выполнило ООО "Проектные системы Лтд", выиграв тендер на проектные работы.

"Что касается распространенной сегодня в сети интернет информации о якобы незаконном использовании концепции, конструктивных решений и проекта швейцарской архитектурной компании для строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве, то я должен отметить, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ проведенного тендера. Вопрос, действительно ли похожая идея, должны решать архитекторы", - сказал заместитель главы КГГА.

В мэрии добавили, что идея сочетания днепровских склонов не нова и имеет корни еще из прошлого века, когда был оборудован парк "Владимирская горка".

"Долгое время разные обстоятельства не позволяли решить этот вопрос, и только в наше время городская администрация занялась вплотную созданием непрерывного пешеходного маршрута от Львовской площади до Печерской лавры. Возведение пешеходно-велосипедного моста эффектно визуально раскрывает панорамы Подола, долины Днепра и левого берега столицы", - рассказал заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что проекты пешеходного моста между двумя парками разрабатывались еще в 2000-х годах и даже выносились на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета.

Так, в 2013 году состоялся международный архитектурный закрытый блиц-конкурс на лучший проект мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве. После длительного обсуждения конкурсных проектов члены жюри так и не смогли отдать предпочтение одному проекту и определить первое место. Поэтому два вторых места получили два проекта: швейцарских и испанских архитекторов.

В 2017 году КГГА обратилась к швейцарской архитектурной мастерской с предложением по проектированию пешеходно-велосипедного мостового перехода в объеме: разработка концепции, осуществление авторского надзора при выполнении работ по проектированию.

"От швейцарской компании поступило предложение на покупку права использования концепции и оказание консультационных услуг при выполнении работ по разработке проектной документации в размере $200 тысяч, что на тот момент составляло 5 224 000 грн. Учитывая, что ориентировочная стоимость работ по проектированию, согласно украинским ценникам, не устроила архитектурную компанию, была продолжена работа и издано распоряжение на проектирование. Согласно проведенному тендеру, у нас есть разработчик проекта, который выиграл тендер на сумму 3,8 млн грн и выполнены работы по проектированию. Что же касается корректировки проекта, вызванной необходимостью проектирования укрепления и подпорных стен, расходов на авторский надзор, то сейчас дополнительная сумма проходит государственную экспертизу. Итак, этим проектом предлагается вид моста и трассировка", - рассказал Спасибко.

Напомним, Киев утвердил проект моста между Владимирской горкой и Крещатым парком за 287,4 млн грн.