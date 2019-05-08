В Украине сегодня отмечается День памяти и примирения. Этот праздник часто подается как альтернатива советскому Дню победы 9 мая. День памяти и примирения посвящен погибшим во время Второй мировой войны.

День памяти и примирения был провозглашен решением Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года. В резолюции ООН предлагается государствам-членам, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня – 8 и 9 мая как День памяти всех жертв войны.

В Украине эту памятную дату Верховная Рада установила в 2015 году. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне - вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Но если судить по заявлениям властей, то главный праздник Украина должна праздновать 8, а не 9 мая.

Баттл "8 против 9"

Акцент с победы, которую одержали в том числе и украинцы, на примирение сместили четыре года назад. Что сразу вызвало закономерный вопрос: с кем примиряемся? С нацистами, которые атаковали УССР и убили миллионы людей?

На этот вопрос власти отвечают так: примирение необходимо между западноукраинскими военными формированиями вроде ОУН-УПА или дивизии СС Галичина - и остальными ветеранами, которые воевали на стороне Красной армии.

Однако пока эти попытки проваливаются. Националисты, для которых капитуляция Германии - не победа, отмечают 8 мая. А потомки совестких ветеранов собираются 9-го. И количественный перевес явно на их стороне: на официозные мероприятия приходит мало народу. Тогда как в День победы собираются сотни тысяч людей.

Такая арифметика объяснима. На стороне Красной армии воевало примерно шесть миллионов украинцев, у которых остались миллионы потомков. Тогда как через УПА по самым оптимистическим оценкам за все годы ее существования прошло 400 тысяч человек.

В этом смысле примирение более актуально для Европы, которая была почти полностью оккупирована Гитлером и где коллаборационизм был массовым явлением. Поэтому такая индентификация праздника возникла прежде всего на Западе.

Кроме того, ценности ОУН-УПА и красных победителей нацизма строго антагонистичны. Идеология украинских националистов тех времен во многом копировала взгляды немцев и была ультраправой. Тогда как воевавшие с ними советские войска разделяли в массе своей совсем другие ценности.

Что самое интересное, примиряться сегодня больше готовы потомки советских ветеранов. Многие из них уже давно идентифицируют себя гражданами Украины, не разделяют коммунистическую идеологию и даже осуждают ее за репрессии. При этом отдавая дань уважения и Красной армии, и тому подвигу, который она совершила.

Сторонники же ОУН-УПА и дивизии "Галичина" не сделали ни одного шага навстречу примирению. Они не отказываются от самых скандальных идеологических воззрений прошлого, всячески обеляя или отрицая, к примеру, геноцид поляков, участие в холокосте и сотрудничество с нацистами. Причем требуя зеркально тех же воззрений от тех, чьи предки воевали на стороне СССР. Иначе они с ними примиряться не согласны.

Что, конечно же, принимается в штыки теми, для кого 9 мая - День победы. И пока украинская власть стоит целиком на стороне бескомпромиссного националистического меньшинства.

Заявления политиков

Чиновники опубликовали в Facebook посты, посвященные этому дню.

Так, президент Петр Порошенко написал: "Сегодня Украина вместе с другими демократическими государствами и народами чтит память всех погибших в годы Второй мировой войны, всех, кто выдержал нечеловеческую ношу войны.

Неугасимая человеческая память о колоссальных жертвах Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятки тысяч сожженных сел раз предостерегает мир от опасности повторения этой ужасной катастрофы.

Именно в эти дни предельно ясно, что для страны пожелания мира является самым главным. Мира всем нам!

И Слава Украине!"

Глава СНБО Александр Турчинов: "День памяти и примирения. Сегодня мировое сообщество кланяется памяти жертв Второй мировой. Эта война унесла жизни миллионов людей и доказала, насколько хрупкими являются независимость стран, мир и спокойствие в мире.

8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии. Невозможно переоценить вклад украинцев в эту победу!

В 2014 году Россия, презрев международное право, планировала победный блицкриг, начиная с захвата Крыма, Донбасса, и заканчивая порабощением всей страны, так же как фашистская Германия почти век назад. Но планам Кремля по восстановлению империи ужаса помешали украинские патриоты - воины, волонтеры, весь народ Украины. Враг остановлен, значительная часть оккупированных земель освобождена.

Нельзя забывать уроков истории. Вечная память всем жертвам Второй мировой!

Это день памяти и примирения. Из тех событий нужно сделать выводы: чтобы не допустить страшных потерь и жертв, не нужно пытаться умиротворить страну-агрессора. История свидетельствует - империю, которая стремится к завоеваниям, невозможно уговорить придерживаться стандартов международного поведения и уважать интересы других стран. Ее можно остановить только силой оружия и последовательной неуступчивой международной позицией неприятия агрессии и неотвратимости наказания агрессора. Поэтому задача Украины и ведущих демократических стран мира - не допустить повторения страшных ошибок прошлого, которые могут привести к катастрофе планетарного масштаба".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун также использовала 8 мая не для примирения, а для проклятий в адрес СССР: "В Украине сегодня и завтра будут много обсуждать завершение в Европе Второй мировой войны и все ужасы и испытания, которые выпали на долю украинцев в этот период.

Впрочем, в день памяти важно также упомянуть о начале войны. Для всего мира Вторая мировая началась 1 сентября 1939. В Советском Союзе в свое время был создан искусственный конструкт Великой Отечественной Войны, которая началась 22 июня 1941 года. Из самого кровавого в истории человечества конфликта Кремль вычеркнул почти целых 2 года. И очень успешно скрывает их до сих пор.

Причины такого пробела в памяти легко понять, просто почитав о разделе сфер влияния между Гитлером и Сталиным летом 1939 года. Многие люди до сих пор не знают, что Гитлер спокойно нападал на Польшу, понимая, что Сталин его союзник в этом.

Информации о пакте Риббентропа-Молотова достаточно в интернете и учебниках, но фокус общества искусственно сводится к спорам вокруг завершения войны в Европе. О реальных двигателях начала этой войны принято вспоминать лишь коротко или не вспоминать вообще.

Половину Польской Республики в сентябре 1939 года оккупировал Советский Союз. В ноябре 1939 года на Финляндию напал Советский Союз. Эстонию, Латвию и Литву в июне 1940 года оккупировала НЕ нацистская Германия, а Советский Союз. Королевство Румынии под угрозой военного вторжения передало территории Бессарабии и Северной Буковины в состав Советского Союза летом 1940 года. Сотни тысяч украинцев были репрессированы большевиками в период между 1939-1941 годами. Все эти события являются неотъемлемой частью истории Второй мировой войны.

Антигитлеровская коалиция, которая образовалась после нападения Третьего Рейха на Советский Союз, была союзом против общего врага гораздо более коалицией по защите общих ценностей.

Сегодня Украина снова воюет с античеловеческим режимом, который пытается насилием и ложью воплотить свои имперские амбиции. И мы ежедневно испытываем последствия замалчивания правды о событиях Второй мировой войны - кремлевская пропаганда до сих пор манипулирует миллионами людей, рисуя образ героического Советского Союза и победы добра над злом. Поэтому ответ на вопрос о дате начала Второй мировой - это мощный цивилизационный маркер.

Уважением ко всем, кто отдал жизнь в борьбе с нацизмом, является поиск и распространение правды. Кроме памяти о катастрофических жертвы человечества, стоит также помнить имена преступников ответственных за это. Иначе мы обречены иметь дело с их реинкарнацией".

В еще более примирительном тоне глава Институт нацпамяти Владимир Вятрович назвал сегодня 9 мая "Днем победы ГУЛАГа над Аушвицем".

Команда избранного президента Владимира Зеленского опубликовала в Telegram фото двух ветеранов с подписью: "Иван Аникеевич Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука - Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе.

Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера.

Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, который сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы".

Мнения соцсетей

В социальных сетях активно обсуждают, какой праздник ближе украинцам - привычный День Победы 9 мая или европейский День памяти и примирения 8 мая.

Политолог Михаил Павлив: "Они нам говорят, что сегодня день памяти и примирения. Возможно. Самое время вспомнить как били фашистскую гадину, и подумать о том, что эта коричневая сволочь снова поднимает голову.

Примирение? Что ж, я готов примириться с теми кто искренне раскаялся и покаялся, и повинился за все ужасы и беды что принес нашему народу. Примириться, но не забыть.

А еще говорят сегодня нужно скорбеть. И я скорблю. Потому что людоедская нечисть со своими бесовскими людоедскими помыслами не была выкорчевана с корнем, и снова проросла. Особо горько, от того, что на нашей, политой кровью освободителей и победителей земле, эта отрава не только проросла, но и буйно расцвела наливаясь ненавистью, страданиями и пеплом.

Но завтра скорби не будет места. Завтра за тьмой придет рассвет дарующий понимание того, что неизбежно и наша страна очистится от старой-новой скверны. На этот раз уже навсегда".

Одесский депутат Дмитрий Спивак: "Примирение или победа? Не противопоставляйте. В очередной раз нас хотят разъединить, стравить и поделить на правильных и неправильных... А ведь по большому счёту, нет никакого противоречия в том, что 8 Мая - День Памяти, а 9 Мая - День Победы!

В Европе свои традиции, у нас - свои. В конце концов, не они освободили Мир от нацизма, а многонациональный советский народ освободил Европу. Так почему же мы должны под них подстраиваться? Более того, если сегодня День примирения, то откуда же столько агрессии и ненависти? И примирения с кем?

Для меня всегда был, есть и будет День Великой Победы! Таковы Мои традиции. И никто не заставит меня их изменить и думать иначе. Еще раз. Я не против Дня Памяти, но не пытайтесь забрать у меня День Победы. Я его все равно не отдам!

И не надо мне рассказывать про совок, изверга Сталина и ужасы коммунистического режима. Мои два дедушки воевали не за это. Они воевали за моих родителей, за свою землю, за свою страну, своих жён и матерей. И за то, чтобы никогда и нигде на планете Земля больше не было проявления фашизма.... Никогда!

И они, ценой своей жизни, сделали все, что могли. Несмотря ни на что, и вопреки всему, они сделали все, что могли! И даже больше. И это была действительно Великая Победа! И я Всегда это буду помнить! И никогда не предам этой Памяти в угоду политической моде.

И не предам подвига миллионов солдат, освободивших Европу, которая пять лет покорно выжидала, прежде чем открыть второй фронт, а сегодня готова примириться. Что ж, это их право. А я не готов. Не готов забыть и простить Собибор и Бухенвальд, Освенцим и Бабий Яр.

И потому, именно 9 Мая вся наша семья сядет за праздничный стол, мы нальём по сто грамм и помянем Всех, кто отдал свои жизни в той страшной войне, помянем наших героических дедушек, и обязательно поднимем тост за их Подвиг и нашу общую Великую Победу!"

Политический консультант Руслан Бортник:

"О Дне Победы. 1. День Победы должен объединять украинцев. Объединять в общей памяти о восьми миллионах погибших соотечественников, из которых добрая половина с оружием в руках противостояла нацизму на фронтах и ​​в движениях сопротивления. А сколько не родились? Объединять так же, как Великая война, впервые за весь период существования украинского народа, территориально создала современное украинское государство. Ведь именно после Победы к Украине присоединилась вся Галичина, Закарпатье, Буковина - до 20% территории и населения. В противном случае, читая планы Рейха в отношении Украины, украинцев ждала судьба или этрусков, то курдов. Для украинцев это действительно праздник и Победы, и единения, и памяти. Отказ от Победы может начать процесс пересмотра результатов Великой войны не в интересах украинского народа, нынешнего слабого украинского государства.

2. День Победы должен быть Днем национальной гордости и славы за украинцев, которые внесли наибольший вклад в мировую Победу антигитлеровской коалиции. В значительной степени благодаря Украине и украинцам был побежден нацизм, Украина стала основательницей ООН, творцом послевоенного мирового порядка, которых существует до сих пор и позволяет избегать мировых войн. Не так у нас много есть дат и событий, которыми мы действительно можем гордиться на международной арене; которые являются ядром нашей мировой репутации. Неужели кто-то думает что имидж "побежденных" лучше?

3. Стать Днем прекращения политических спекуляций вокруг этого вопроса. Попытка разрушения положительного исторического фундамента Победы создает и будет создавать линии социального разлома, формирования недоверия к украинским политических элит. Ведь для 70-90% украинцев победа над нацизмом - это национальный праздник. Исторический и гуманитарный раскол, в свою очередь, приводит к национальному унижению - это аксиома. Как говорят немцы, "тому, кто сидит в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями".

4. Давайте учиться у Финляндии, Швейцарии, США, Англии, многих успешных стран, которые не отказываются от одной страницы своего не менее сложного прошлого, берут все лучшее и без манипуляций и политической фальсификации несут его в будущее. Спокойно, без истерики и реваншизма рассматривают и изучают эти страницы. Не пытаются судить свое прошлое с высоты и далека нынешних дней, через очки настоящего. Причем, если нужно, то раскрывают несколько книг и читают их одновременно, не оставляя темных пятен в национальном воспитании и самосознании.

5. Мы должны творить свою собственную - не постсоветскую, или новоевропейскую - традицию и положительную мифологему Дня Победы. Со своей спецификой, терминологией, пантеоном героев. Иначе будем или в обозе тех победителей, которые используют Победу для геополитических целей, или политическим тараном побежденных - как это, к сожалению, происходит сейчас".

Телеграм-канал журналиста Юрия Ткачева "Дацзыбао" объясняет, почему мы отмечаем именно 9 мая: "Великая Отечественная VS Вторая Мировая. Есть такой гнилой дискурс. Мол, Великая Отечественная война - выдумка советских пропагандистов, а на самом деле никакой Великой Отечественной войны не было, а была лишь советско-немецкая кампания Второй Мировой войны.

Как правильно отвечать на эти закидоны? Примерно следующим образом. Да, Великая Отечественная война является частью Второй Мировой. Это правда. Однако для нас эта часть имеет настолько большое значение, что мы выделяем её в отдельное событие.

Потому что именно с 22 июня 1941-го по 1945-й решался вопрос о самом физическом существовании народов, населявших территорию СССР. В случае победы Третьего Рейха большая часть этих народов была бы уничтожена, оставшиеся низведены до положения бесправных рабов. Вопрос о том, будет ли так, был поставлен в 41-м (не в 39-м), и чёткий и недвусмысленный ответ на него был окончательно дан в ночь с 8 на 9 мая 1945. Когда мы отмечаем победу в Великой Отечественной войне 9 мая, мы отмечаем именно это.

Что же касается событий 1939-1941, а равно и мая-августа 1945, то это, конечно, тоже очень важно: например, для Франции, Бельгии или Голландии, Дании, Японии. Китая и так далее. Мы, собственно, и не заставляем их отмечать 9 мая или скорбеть 22 июня. Это дело добровольное. Но и им следует с пониманием отнестись к тому, что 22 июня или 9 мая для нас имеет большее значение, нежели 1 или 2 сентября.

Те, кому чужая история ближе своей, также в принципе имеют право придавать сентябрьским датам большее значение. Это их право. А наше право - посылать из на три буквы всякий раз, когда они рассказывают нам, что мы празднуем и скорбим неправильно".

Архимандрит Алипий Светличный: "Я не против дня примирения. Думаю, что мириться - это хорошо. Но, если это касается поколения девяностолетних стариков, то праздник носит сомнительный характер. Их, при созданных условиях жизни, осталась горстка в Украине.

А, если касается вопроса примирения всей страны, то, для начала, надо прекратить делать гадости и отбирать чужое. Итак, проверим тех, кто добивался празднования 8 мая.

Униаты вернут отобранные храмы и здания Украинской Православной Церкви, хотя бы те, что Церковь воздвигла после 1950-го?А ПЦУ готовы покаянно вернуть в прежнем состоянии храмы и помещения, разбойно отторгнутые у православных христиан Украинской Православной Церкви? Готовы ли их клирики просить у православных христиан всего мира прощение, что при их помощи извращено учение о церкви? Будут ли искать, учинившие раскол, мира, или, вынашивают и дальше подлости против Церкви Христовой?

А что там с жителями Донбасса? Они все ещё "нелюди"? И их надо уничтожать? А в отношении жителей Крыма? Примирение не бывает односторонним!"