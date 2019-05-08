Кабинет министров признает незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Российской Федерацией гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украины".

"Сегодня мы примем решение, правительство Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал Гройсман.

Он также добавил, что Кабмин обратится к государствам мира с призывом также признать недействительными подобные "фейковые" документы.

Он выразил убеждение, что "фейковые паспорта, которые выдаются абсолютно в нарушение всех норм", должны быть признаны недействительными другими странами.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

Кроме того, в этой связи министр иностранных дел Павел Климкин призвал лидеров G7 ввести новые санкции против России.