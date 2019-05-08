По состоянию на 11:30 8 мая, спустя почти 17 часов после старта объявления результатов ежегодного розыгрыша грин-карт, сайт с результатами лотереи при Госдепе США, где они должны быть обнародованы, по-прежнему не работает.

Отметим, что результаты розыгрыша должны были быть опубликованы 7 мая в 19:00 по киевскому времени. Однако сайт Государственного департамента перестал работать, поэтому официальный список того, кто в 2020 году получит вид на жительство в США, так и не стал доступным.

На форумах в русскоязычном сегменте интернете, между тем, повальное большинство (которое среди ночи смогло проверить результаты) пишет, что им пришел отказ. Это свидетельствует о небывалом количестве отправивших заявки, которые принимались с 3 октября до 6 ноября 2018 года. Сообщалось о сотнях тысяч украинцев, пожелавших стать участниками лотереи.

Очевидно, причиной такой популярностью программы может быть то, что этот год может быть последним годом ее действия. Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении отменить программу, он сообщал о планах перестать раздавать грин-карты еще в 2017 году, после теракта в Нью-Йорке.

Также из года в год Госдепартамент США исключает из списка страны, которые могут участвовать. Так происходит, когда число мигрантов из данного государства в Штаты на последние пять лет превышает 50 тысяч человек. Украина пока не превысила такой порог.

Грин-карта - вид на жительство в США - позволяет человеку беспрепятственно покидать страну и возвращаться обратно, работать, владеть недвижимостью, брать более выгодные кредиты в местных банках, пользоваться другими льготами и пособиями для американских граждан. Зеленая карта обычно действует на 10 лет, но уже через 5 лет человек может ходатайствовать о получении гражданства США.

"Страна" подробно описывала, как заполнить анкету на получение грин-карты и дадут ли визу в случае проигрыша.