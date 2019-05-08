Консул Украины в Новосибирске держит на контроле ситуацию с группой туристов, которые попали под лавину рядом с Южно-Чуйским хребтом на Алтае, и где погибли семь человек.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

"Консулом Украины в Новосибирске в оперативном порядке установлено, что на место происшествия отправлен вертолет для проведения поисковых мероприятий. Дело находится на контроле консульства Украины в Новосибирске", - сказал он.

Напомним, 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, две девушки чудом выжили.

Ранее "Страна" сообщала, как на Прикарпатье грузовой автомобиль с туристами рухнул в реку.