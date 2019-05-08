Во вторник, 7 мая, Генеральная прокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по сути обвинительный акт в отношении пяти подозреваемых в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в своем Twitter.

"ГПУ 7.05.2019 утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовало ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк" , - написала она.

Скриншот: Twitter/ Лариса Сарган‏

Напомним, журналисты узнали, что пяти фигурантам дела об убийстве Гандзюк смягчили подозрения. В частности, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку теперь вменяют нанесение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.121 Уголовного кодекса), что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Ранее их подозревали в умышленном убийстве по ч.2 ст.115, что грозило строгим наказанием - лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. Аналогично подозрение изменили и Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовывал группу нападавших.

Также мы писали, что активисты обвинили Порошенко в покрывательстве убийц Екатерины Гандзюк.