Решение окружного административного суда города Киева по делу о признании незаконным национализации Приватбанка засекретили. Об этом сообщает сайт Единого реестра судебных решений.

"Информация запрещена к обнародованию согласно пункту четыре части первой статьи 7 Закона Украины "О доступе к судебным решениям", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее мы сообщали, что олигарх Игорь Коломойский подал еще пять исков к Нацбанку и Приватбанку. Он оспаривает пять кредитных договоров, а также свое поручительство по ним. Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая (два заседания) и 23 мая.

Также мы писали, что Кива обратился в суд, чтобы признать незаконной приватизацию фабрики Roshen в Киеве.