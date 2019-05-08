Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко полагает, что после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Кабинет министров не должен уходить в отставку. Об этом передает УНН.

"Жизнь, безусловно, расставит все на свои места, но правительство работает, и я сейчас не вижу никаких оснований для того, чтобы каким-то конституционным способом были осуществлены какие-то изменения в этом направлении", - сказал Розенко.

Он напомнил, что Кабинет министров формируется и подотчетен исключительно Верховной Раде Украины. Правительство слагает свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой и судьба правительства находится в руках парламента.

Вице-премьер-министр добавил, что президент Украины, согласно с предоставленными ему полномочиями, должен вносить на рассмотрение Верховной Рады своих представителей в Кабмине и это его конституционное право - принимать участие в формировании правительства.

Напомним, Кравчук рассказал, что будет, если Кабмин начнет игнорировать Зеленского.

Также мы писали, что Зеленский сможет наладить диалог с Кабмином, но не с нынешней Верховной Радой.