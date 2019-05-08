Усиленные меры безопасности на государственной границе принимаются сотрудниками Госпогранслужбы Украины накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Мероприятия проводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

"В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки", - уточнили пограничники.

В ведомстве отмечают, что меры безопасности проводятся также на основе проведенного анализа и опыта предыдущих лет, ведь в 2017-2018 годах такие попытки имели место со стороны членов российского байкерского клуба "Ночные волки" и их адептов из так называемых "ЛДНР", которые направлялись в канун 9 мая под общим лозунгом мотопробега "Дороги Победы - на Берлин-2018".

Ранее сообщалось, что в Киеве на День победы ограничат движение транспорта.

Также мы рассказывали, что у венгерских пограничников проблемы с базой данных.