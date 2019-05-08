Голливудская актриса Анджелина Джоли отказалась сыграть певицу Селин Дион в ее же автобиографическом фильме. Об этом пишет Star Hit.

До этого времени актриса и певица находились в очень теплых дружеских отношениях. Однако когда Селин Дион, которая всегда хотела снять о себе биографический фильм, предложила свою роль Джоли, та ей отказала. По словам источников издания, отказ актрисы стал для певицы полным шоком и неожиданностью. Что касается Анджелины Джоли, она мотивировала свой отказ занятостью.

"В течение многих лет главной страстью Селин было создание мюзикла о ее жизни... Она хотела, чтобы фильм был посвящен как ее детям, так и поклонникам, и была застигнута врасплох, когда Анджелина отвергла роль", - сообщил источник.

Напомним, Анджелина Джоли официально сменила фамилию. После свадьбы с Брэдом Питтом в сентябре 2014 года, Анджелина официально стала Джоли-Питт, как и ее дети. Эта фамилия была у нее во всех документах, включая паспорт и права. Теперь же актриса вновь просто Джоли.

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