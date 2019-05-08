Ночью, 8 мая, во дворе депутата Волынского областного совета Анатолия Буска в Камень-Каширском прогремел взрыв.

Об этом сообщил председатель Волынской областной госадминистрации Александр Савченко на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью, 8 мая 2019 года, в г. Камень-Каширский во двор депутата Волынского областного совета Анатолия Буска неизвестный бросил предмет, который взорвался", - написал Савченко.

По словам Савченко, в результате взрыва никто не пострадал. Поврежден фасад дома, окно и металлический забор.

"Считаю, что инцидент является или попыткой запугать, или попыткой расшатать ситуацию в регионе в то время, когда власть в стране переходит от действующего президента к новоизбранному", - отметил председатель ОГА.

В частности, он призвал силовиков усилить оперативно-розыскные мероприятия для расследования этого происшествия и не допускать подобных проявлений в будущем.

Фото: facebook.com/SavchenkoOleksandr

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