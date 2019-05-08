В среду, 8 мая, состоится заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят концепцию развития международного аэропорта "Борисполь". Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте правительства.

Заседание Кабмина начнется в 11:00, члены правительства рассмотрят также внесение изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными Силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств. Также в повестке и рассмотрение законопроекта о мобилизации и утверждение порядка предоставления займа ветеранам войны и лицам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защитыˮ.

Кабмин утвердит проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди чиновников и концепцию развития международного аэропорта "Борисполь" на период до 2045 года. Также в повестке дня заседания - проект распоряжения о подписании соглашения с правительством Доминики об отмене визовых требований.

Напомним, Кабмин определился, какие виды деятельности относить к креативным.

Также мы писали, что Кабмин расширил список средств для фиксации нарушений правил дорожного движения.